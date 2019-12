Perturbation

Jusqu'au 22/12/2019 - TAG

Pour faire vos courses de fin d'année plus facilement, les dimanches 8, 15 et 22 décembre, la ligne A circule toutes les 8 à 12 minutes de 9h à 19h. Les samedis 14 et 21 décembre, la ligne A circule toutes les 5 minutes entre 7h et 19h. Profitez-en !