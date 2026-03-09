Perturbation

Jusqu'au 30/06/2026 - M réso

Afin de mieux répondre aux besoins de nos clients scolaires à Voiron, Voreppe et Vizille, de nouveaux horaires adaptés aux entrées et sorties des établissements scolaires sont mis en place sur la ligne C13. Ce qui change?: Augmentation du nombre de services sur l’ensemble de la ligne, Horaires optimisés le matin, à midi et le soir pour faciliter vos déplacements, Des services renforcés particulièrement sur les branches de Voreppe et Voiron.