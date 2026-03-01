itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 05/03/2026

Infos transport en commun : Depuis le 05/03/26 et pour une durée indéterminée ligne C8 déviée direction Biologie, IUT-STAPS entre Chorier-St-Bruno et Vallier-Calmette (blocage circulation)

Perturbation

Jusqu'au 06/03/2026 - M réso

La ligne C8 est déviée en direction de Université - Biologie, Université - IUT-STAPS entre les arrêts Chorier - Saint-Bruno et Vallier - Docteur Calmette en raison d'un blocage de la circulation secteur Rue d’Alembert, Grenoble. Déviation via la Rue Nicolas Chorier et le Boulevard Joseph Vallier. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C8 Grenoble Victor Hugo - Belgrade / Gières Université - IUT-STAPS M réso

    vers GRENOBLE - Victor Hugo - Belgrade
    vers GIERES - Université - IUT-STAPS / GIERES - Université - Biologie / GRENOBLE - Grand'place
