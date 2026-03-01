Perturbation

Jusqu'au 06/03/2026 - M réso

La ligne C8 est déviée en direction de Université - Biologie, Université - IUT-STAPS entre les arrêts Chorier - Saint-Bruno et Vallier - Docteur Calmette en raison d'un blocage de la circulation secteur Rue d’Alembert, Grenoble. Déviation via la Rue Nicolas Chorier et le Boulevard Joseph Vallier. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.