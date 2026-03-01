Infos transport en commun : Depuis le 05/03/26 et pour une durée indéterminée ligne C8 déviée direction Biologie, IUT-STAPS entre Chorier-St-Bruno et Vallier-Calmette (blocage circulation)
Perturbation
La ligne C8 est déviée en direction de Université - Biologie, Université - IUT-STAPS entre les arrêts Chorier - Saint-Bruno et Vallier - Docteur Calmette en raison d'un blocage de la circulation secteur Rue d’Alembert, Grenoble. Déviation via la Rue Nicolas Chorier et le Boulevard Joseph Vallier. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
-
C8 Grenoble Victor Hugo - Belgrade / Gières Université - IUT-STAPS M résovers GRENOBLE - Victor Hugo - Belgrade
vers GIERES - Université - IUT-STAPS / GIERES - Université - Biologie / GRENOBLE - Grand'place