Infos transport en commun : De 7h30 à 17h30, ligne 17 déviée direction Verdun entre St-Roch et Verdun (travaux)

Jusqu'au 05/11/2025 - M’Réso

La ligne 17 est déviée en direction de Verdun - Préfecture entre les arrêts Saint-Roch et Verdun - Préfecture en raison de travaux secteur Rue Cornélie Gémond, Grenoble. Déviation via l'arrêt Bir Hakeim de la ligne 15. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

  • Bus 17 GRENOBLE Verdun - Préfecture / MEYLAN Lycée du Grésivaudan M’Réso

    vers GRENOBLE - Verdun - Préfecture
    vers MEYLAN - Lycée du Grésivaudan / CORENC - Montfleury
