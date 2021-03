Jusqu'au 17/03/2021.

Ce mardi 16 mars, suite à incendie sur la commune de Massieu, la D82 est coupée dans les deux sens de circulation à tous les véhicules pour une durée indéterminée.

Une déviation est mise en place pour les V.L par les D82, D82J, D28 et D82L via Saint-Sulpice-des-Rivoires et Saint-Geoire-en-Valdaine et, pour les P.L par les RD1075, RD1006 via Chirens, Les Abrets, Pont-de-Beauvoisin et Saint-Geoire-en-Valdaine.