Jusqu'au 22/05/2020.

Pour cause de travaux de voirie sur la RD 73 sur les communes de La Côte St André et Ornacieux-Balbins, cet axe est fermé à la circulation 24h/24 uniquement les jours ouvrés entre le carrefour RD 73 / RD 518A (commune de La Côte St André) et la voie communale du chemin de la Chapelle sur la commune de Ornacieux-Balbins : - du lundi 11 mai à 07h30 au vendredi 22 mai 2020 à 17h00.

Déviation dans les 2 sens de circulation : Par les RD 518A, RD 157, RD 156 et RD 73 via La Côte-Saint-André, Sardieu, Marcilloles, Penol et Ornacieux-Balbins.

Merci de votre compréhension