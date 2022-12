Jusqu'au 17/12/2022.

Ce lundi 12 décembre, sur la commune de Roybon, la route D71 est coupée à tous les véhicules dans le sens Roybon vers Saint Siméon de Bressieux pour une durée indéterminée.

Une déviation est mise en place via D156C, D156 D130 et D71 via Marnans, Viriville et Saint Siméon de Bressieux.

Merci de votre compréhension.