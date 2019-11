Jusqu'au 20/11/2019.

Ce mardi 19 novembre, suite à un accident sur la commune de Nantoin, la route D71 est coupée à tous les véhicules dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée.

Une déviation est mise en place via Sens sud /nord, déviation (Tous véhicules) par D71D, D1085 via Le Mottier Sens nord/sud, déviation (Tous véhicules) par D51, D518, D518A via Nantoin, Commelle, Semons et La Côte St André.