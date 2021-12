Jusqu'au 13/12/2021.

Ce vendredi 10 décembre, en raison des intempéries , sur les communnes de Chichilianne et Le Percy, le D7 est coupée à tous les véhicules dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée au niveau du col de Menée

Une déviation est mise en place par RD1075 isere et RD 539 via Gandage et col de Grimone.