Jusqu'au 08/01/2022.

Ce vendredi 31 décembre, en raison risque naturel, coulée de boue sur la commune de Brangues , la D60 est coupée à tous les véhicules dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée.

Déviation par D33 via le Bouchage côté Isère et par D10A, D19 via Saint Benoit côté Ain.