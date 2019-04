itinisère - Du 17/04/2019 au 18/04/2019

FLASH SPECIAL

RD592 - TRAVAUX DE CONTOURNEMENT D’AOSTE (Communes d’Aoste et de Chimilin)

FERMETURE DE LA RD592 de NUIT

DU MERCREDI 17 AVRIL 2019 AU JEUDI 18 AVRIL 2019 (de 20h00 à 6h00)

Dans le cadre des travaux du contournement d’Aoste, la route départementale RD592 sera fermée dans les 2 sens de circulation pour la NUIT du mercredi 17 avril au soir jusqu’au jeudi 18 avril 2019 au matin, de 20h00 à 06h00, entre le carrefour RD592 / RD82 (carrefour d’accès à Chimilin) et le carrefour du centre bourg RD592 / RD1516 pour la réalisation du giratoire à l’entrée d’Aoste.

Une déviation pour tous véhicules sera mise en place dans les 2 sens de circulation via les RD82 et RD1516 (côté Ouest) via Chimilin et Aoste.

En cas de conditions météorologiques défavorables, ces travaux seront reportés à la nuit suivante.

Pour plus d’informations sur les conditions de circulations et les perturbations liées à ce chantier, nous invitons les usagers à consulter notre site internet dédié aux déplacements dans le Département : www.itinisere.fr