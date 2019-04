itinisère - Du 12/04/2019 au 19/04/2019

D592 fermée à Aoste et Chimilin

2 nuits du 17 avril soir au 19 avril 2019 matin

Pour cause de travaux, la D592 sera fermée dans les 2 sens de circulation pour les 2 NUITS du 17 avril soir au 19 avril 2019 matin, de 20h00 à 06h00, entre le carrefour D592 / D82 (carrefour d’accès à Chimilin) et le carrefour du centre bourg D592 / D1516.

Une déviation pour tous véhicules sera mise en place dans les 2 sens de circulation via les D82 et D1516 (côté Ouest) via Chimilin et Aoste.

En cas de conditions météorologiques défavorables, ces travaux seront reportés à une date ultérieure.