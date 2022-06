Jusqu'au 17/06/2022.

RD 531- GORGES DE LA BOURNE

(Travaux de protection contre les chutes de blocs)

Sur la commune de Villard de Lans

Le Département de l’Isère réalise des travaux de protection contre les chutes de blocs sur la commune de Villard de Lans du lundi 13 juin au vendredi 17 juin 2022.

Il est prévu de fermer dans les deux sens de circulation la route départementale RD 531 de Villard de Lans jusqu’au carrefour RD 103 commune de Rencurel.

• Jour et nuit du lundi 13 juin 8H00 au vendredi 17 juin 17H00.

L'accès aux grottes de Choranche reste possible depuis Pont-en-Royans.

Le passage des véhicules identifiés des services de secours et des forces de l’ordre NE SERA PAS POSSIBLE car la route sera encombrée de matériaux et leur évacuation ponctuelle ne sera pas possible.

Déviation :

• Pour les VL une déviation sera mise en place par la route d’Herbouilly.

• Les poids lourds devront emprunter le RD1532.