Jusqu'au 31/10/2019.

Fermetures en journée D530 - Route de la Bérarde

2 chantiers distincts





Il est prévu de fermer en journée la D530, route de la Bérarde, sur 2 chantiers distincts, du lundi au vendredi :

1. St-Christophe-en Oisans, lieu-dit « La Ville » ;

2. La Bérarde, lieu-dit « Les Etages ».

1. St-Christophe-en Oisans : les travaux de réseaux de chauffage sont situés sur un tronçon englobant le lieu-dit « La Ville » (avant l’entrée et après la sortie du hameau) ; Fermeture dans les 2 sens de circulation du lundi au vendredi sur les créneaux horaires 8h-12h et 13h-16h, sur les dates prévues entre le lundi 30 septembre et le mardi 15 octobre 2019.

2. La Bérarde : les travaux de réseaux de télécommunications sont situés au lieu-dit « Les Etages », juste avant le village de La Bérarde ; Fermeture dans les 2 sens de circulation du lundi au vendredi sur les créneaux horaires 7h30-12h et 13h-17h, sur les dates prévues entre le mardi 1er octobre et le jeudi 31 octobre 2019.





Les accès à la Bérarde et les départs depuis ce village sont possibles du vendredi aux alentours de 17h jusqu’au lundi à 7h30.

Il n’y a pas de déviation possible pour chacune de ces fermetures.