Du 29 mai 00h00 au 15 novembre 2025 à 23h59, sur la RD 530 l'accès est réglementé sur la commune de Saint-Christophe-en-Oisans entre les hameaux de Pré Clot et des Etages pour garantir la sécurité des usagers, la circulation et le stationnement sont réglementés. Pour plus d'informations, cliquez sur ce lien.