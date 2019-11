Jusqu'au 26/11/2019.

FLASH SPECIAL

Pour cause de travaux de voirie sur la RD 53 sur la commune de St-Georges-d'Espéranche, il est prévu de fermer cet axe à la circulation le mardi 26 novembre 2019 de 8h30 à 16h30, entre le carrefour RD 53 / RD 36 / RD 75 (carrefour « Lafayette ») et la sortie Nord-Ouest du village de St-Georges-d'Espéranche (au Nord du chemin d’accès au hameau « Les Châtaigniers »).

Déviation pour tous véhicules dans les 2 sens de circulation : Par les RD 36 et RD 518 via Diémoz et St-Georges-d'Espéranche