Jusqu'au 06/12/2020.

En raison des conditions météorologiques prévisibles liées à la neige, la circulation des PL > 7,5 T Tonnes est interdite sur la D529 entre Jarrie et La Mure le 4 décembre à partir de 21h00, pour une durée indéterminée.

AIRES DE STOCKAGES sur la D529 : Au lieu-dit « Le Mollard » située juste avant le carrefour D529 / D113B, à la surlargeur de La Motte St Martin située juste après le carrefour D529 / D113B, au ruisseau de Vaulx en limite des communes de La Motte St Martin et La Motte d'Aveillans et au lieu-dit « La Combe Folle » à La Motte d'Aveillans.