Jusqu'au 24/10/2020.

Ce vendredi 23 octobre, en raison d'un risque naturel de coulée de boue niveau du passage à gué de Chantelouve, la D526 est coupée à tous les véhicules dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminé.

Une déviation est mise en place uniquement pour les VL, par la D526, la 26, la 114, la RN 85 et la D 1091 via Entraigues, Valbonnais, La Mure, Vizille et Bourg d'Oisans.