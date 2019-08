Du 12/08/2019 au 23/08/2019 - itinisère

FLASH SPECIAL

Fermeture de la RD 525

en journée – Commune de Crêts-en-Belledonne

Le Département de l’Isère effectue des travaux de déboisement sur la RD 525 sur un tronçon situé à 700 m Nord du lieu-dit « les Fontaines » jusqu’au lieu-dit « le Champ du Pont » (côté Nord) proche du carrefour RD 525 / RD 78 (commune de Crêts-enBelledonne).

Il est prévu de fermer la RD 525 EN JOURNEE sur ce secteur, les jours ouvrés, sur la période du lundi 12 au vendredi 23 août 2019, de 06h30 à 16h30. La RD 525 sera donc ouverte du mercredi 14 août à 16h30 au vendredi 16 août 2019 à 6h30, ainsi que le week-end du vendredi 16 août 16h30 au lundi 19 août 6h30.

Déviation tous véhicules dans les 2 sens de circulation : par les RD 78 et RD 525 via Crêts-en-Belledonne, le Cheylas et Goncelin.