Jusqu'au 23/10/2020.

Fermeture des gorges du Bréda

jusqu’au 23 octobre 2020 – La Chapelle-du-Bard & Le Moutaret

Le Département de l’Isère engage des travaux de chaussée dans les gorges du Bréda sur la RD 525, sur les communes de La Chapelle-du-Bard & Le Moutaret.

Ces travaux impliquent une coupure totale de la circulation de la RD 525 entre le carrefour RD 525 / RD 109A au Nord de la commune de La Chapelle-du-Bard, et le lieudit « Vers le Plan » au Nord de la commune de Le Moutaret (proche du Pont de Détrier - Savoie - au carrefour RD 525 / RD 925). Il est prévu de fermer la RD 525 sur ce tronçon jusqu’au 23 octobre à 17h00, 24h/24 et 7j/7.

Afin de faciliter la gestion de la circulation, deux déviations sont mises en place pendant la coupure de la RD 525 :

- Déviation côté Ouest pour les usagers en provenance du Nord (côté Savoie) : par les RD 925, RD 925B en Savoie, les RD 525B, RD 9 et RD 525 via Détrier, La Chapelle Blanche (Savoie), Pontcharra (Isère), StMaximin, Le Moutaret et Allevard.

- Déviation côté Est pour les usagers en provenance du Sud (côté Isère) par les RD 209, RD 202 et RD 925, via Allevard, La-Chapelle-du-Bard et Détrier (Savoie).