itinisère - Jusqu'au 30/11/2018.

FLASH SPECIAL

Fermeture des gorges du Bréda de septembre à novembre 2018 – Le Moutaret

Le Département de l’Isère engage des travaux dans les gorges du Bréda, commune de Le Moutaret, pour sécuriser l’itinéraire de la RD 525 et améliorer le niveau de service des usagers et préserver les ouvrages d’art.

Ces travaux impliquent pour la première phase de septembre à novembre 2018 une coupure totale de la circulation de la RD 525 entre le pont de la Noue sur le Bréda, pour intervention sur cet ouvrage d’art situé en limite des communes de Le Moutaret et La-Chapelle-du-Bard d’une part, et le pont de Détrier d’autre part (en limite des communes de Le Moutaret (Isère) et Détrier (Savoie). Il est prévu de fermer la RD 525 le lundi 03 septembre 2018 à 7h30, jusque fin novembre 2018, 24h/24 et 7j/7.

Afin de faciliter la gestion de la circulation, deux déviations seront mises en place pendant la coupure de la RD525 :

- Déviation côté Ouest par les RD 525, RD 9, RD 525B, RD 925B et RD 925 via Allevard, Le Moutaret, St-Maximin, Pontcharra (Isère), La Chapelle Blache et Détrier (Savoie).

- Déviation côté Est par les RD 209, RD 202 et RD 925 via La-Chapelledu-Bard (Isère), Arvillard et Détrier (Savoie)