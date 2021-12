Jusqu'au 06/12/2021.

Ce samedi 4 décembre, en raison des mauvaises conditions météorologiques,, la D525 est coupée à tous les véhicules dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée sur les communes de La Chapelle-du-Bard et Le Moutaret (Gorges de Détrier).

Une déviation est mise en place pour tous les véhicules par les D525B et RD 523, via Allevard, Le Cheylas et Pontcharra.