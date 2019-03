itinisère - Jusqu'au 18/03/2019.

Ce vendredi 15 mars, en raison des précipitations attendues, la D525 est fermée sur les communes de Le Moutaret et La Chapelle-du-Bard au niveau des Gorge de Détrier dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée.

Une déviation est mise en place pour tous les véhicules par les D525, D9A et D9 via Le Moutaret ou déviation par la D925 et D209 via Détrier, Avrillard et La Chapelle-du-Bard.