Jusqu'au 23/09/2020.

En raison de travaux d’entretien de chaussée, la RD524 sera fermée à la circulation entre la sortie de Gières et la station d’épuration, les nuits du lundi 21 et du mardi 22 septembre 2020, de 20h à 6h.

Une déviation sera mise en place dans les 2 sens de circulation par la RD5 et la RD5E via Eybens, Brié et Angonnes,Vaulnaveys Le Haut et Uriage.