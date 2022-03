Jusqu'au 03/05/2022.

RD 523 –Travaux d’aménagement du carrefour SLS/Alstom au CHEYLAS

Du 29/03/2022 au 03/05/2022 le Département de l’Isère achève les travaux de d’aménagement de carrefour sur la commune du Cheylas engagés fin 2021.

Du 29/03 au 08/04/2022 les travaux de finitions des trottoirs et accotements impliquent la restriction des largeurs et la modification des sens des voies de circulation ainsi que la mise en place d’un balisage entre la circulation et la zone des travaux.

La nuit du 02/05 au 03/05/2022 (hors intempéries), la route départementale 523 sera coupée dans les deux sens de circulation pour réalisation de la couche de roulement du giratoire.

Afin de faciliter la gestion de la circulation, des déviations seront mises en place pendant la coupure de la RD 523 par les RD 166 / RD 1090 / RD 29.