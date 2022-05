Jusqu'au 03/05/2022.

FLASH SPECIAL

Coupure de la RD 523 au carrefour SLS/ALSTOM

La nuit du lundi 2 au mardi 3 mai 2022

Commune du Cheylas

Afin d’améliorer la sécurité de la RD 523 sur la commune du Cheylas, le Département de l’Isère a effectué des travaux de réaménagement du giratoire dit « Bombardier ».

Ces travaux impliquent la mise en place d’une coupure de nuit du 2 au 3 mai 2022 de 21h00 à 6h00 sur la RD 523 au niveau du giratoire dit « Bombardier » pour la réalisation de la couche de roulement. En cas d’intempérie, les travaux seront reportés à la nuit suivante.

Itinéraire de déviation : Déviation pour tous les véhicules (VL et PL) via les routes départementales RD166, RD1090 et RD29 sur les communes de la Buissière, Sainte Marie d’Alloix, Saint Vincent de Mercuze, le Touvet et Goncelin.

La circulation des Transports Exceptionnels (TE) ne sera pas possible cette nuit-là, itinéraire à emprunter la RD1090.

Pour plus d’informations sur les conditions de circulations et les perturbations liées à ce chantier, nous invitons les usagers à consulter notre site internet dédié aux déplacements dans le Département : www.itinisere.fr