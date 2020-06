Jusqu'au 30/06/2020.

Ce lundi 29 juin, suite à à un accident sur la commune de Courtenay, Soleymieu entre "Le Temple " et " L'Ancienne Gare", la D522 est coupée à tous les véhicules dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée

Une déviation est mise en place pour tous les véhicules depuis Sablonnières via la D517, la D1075, la D522 et depuis Lancin via la Voie communale route de L'Epau et les RD 1075 et 517.