itinisère - Jusqu'au 25/04/2019.

Ce mercredi 24 avril 2019 , en raison d'un risque de chute d'abres et de rochers qui menacent de tomber sur la chaussée entre les communes de Berland et St Christophe sur Guiers, la D520C sur la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers est coupée à tous les véhicules dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée.

Une déviation est mise en place par les RD 520C, 520, et 102 via Saint-Christophe-sur-Guiers et Saint-Laurent-du-Pont.