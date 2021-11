Jusqu'au 26/11/2021.

Ce jeudi 25 novembre, suite à un accident sur la commune de Châteauvilain, la route D520 est coupée à tous les véhiclues dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée.

Une déviation est mise en place via le sens Nord vers Sud suivre D520, D56A, D1085, D51, D51H et D520 via Chateauvilain, Eclose,Champier, Edoche Dans le sens Sud vers Nord suivre voie communale