Jusqu'au 24/10/2020.

Le samedi 24 octobre 2020

RD 520B fermée entre St-Pierre-de-Chartreuse

et St-Laurent-du-Pont

RD 520 fermée à St-Laurent-du-Pont

Pour cause de TRANSHUMANCE de moutons (sens de déplacement de St-Pierre-deChartreuse vers St-Laurent-du-Pont), il est prévu de fermer la RD 520B dans les 2 sens de circulation entre La Diat (carrefour RD 520B / RD 512 à St-Pierre-de-Chartreuse) et St-Laurentdu-Pont (carrefour RD 520B / RD 520).

Le créneau horaire très approximatif de fermeture de la RD 520B entre le début et la fin de l’itinéraire est prévu de 13h30 à 17h00.

Pour la fermeture de cet axe, une déviation pour tous véhicules est conseillée dans les 2 sens de circulation par les RD 512, RD 520C, RD 102 et RD 520 via St-Pierre-d’Entremont, StChristophe/Guiers, entre-Deux-Guiers et St-Laurent-du-Pont.

Il est également prévu de fermer la RD 520 depuis le centre de St-Laurent-du-Pont (carrefour RD 520B / RD 520) en direction de St-Joseph-de-Rivière, sur quelques centaines de mètres seulement.

Le créneau horaire très approximatif de fermeture de la RD 520 entre le début et la fin de l’itinéraire est prévu de 16h00 à 17h30.

Pour la fermeture de cet axe, une déviation est conseillée uniquement pour les VL dans les 2 sens de circulation, par les RD 28, RD 49 et RD 520 via St-Laurent-du-Pont, Miribel-lesEchelles, St-Aupre, St-Etienne-de-Crossey et St-Laurent-du-Pont.