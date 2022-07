Jusqu'au 19/08/2022.

Ce lundi 04 juillet en raison de travaux sur les communes de St-Joseph-de-Rivière et St-Étienne-de-Crosse, la D520 est coupée à tous les véhicules dans les deux sens de circulation jusqu'au 19 août 2022.

Une déviation est mise en place via D520, D520A et D1075 via le « Col de la Placette », la « Cluse de Voreppe » , Voiron et St Joseph de Rivière .