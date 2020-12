Jusqu'au 07/12/2020.

Ce vendredi 4 décembre, en raison d'un poids lourd bloqué sur la commune de Burcin, la D520 est coupée aux intersections RD17 / RD520 et RD73 / RD520 pour une durée indéterminée.

Une déviation est mise en place par la RD73, RD73A et RD520 via Le Grand Lemps et Colombe.