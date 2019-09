Jusqu'au 06/09/2019.

Ce jeudi 5 septembre, en raison d'un accident, la D519 sur la commune de Sardieu est coupée a tous véhicules dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée.

Déviation sens Beaurepaire vers Rives par RD 157, 518A et 71via la Côte St André et Marcilloles sens Rives vers Beaurepaire par RD 71, 518A et 73 via la Côte St André, Penol et Pajay