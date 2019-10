Jusqu'au 18/10/2019.

Fermetures nocturnes les jours ouvrés de la D517

sur les communes de Tigneu-Jameyzieu & St-Romain-de-Jalionas

Pour cause de travaux de réfection de chaussées sur la D517, il est prévu de fermer cet axe à toute circulation entre le carrefour D517 / D65B (commune de Tigneu-Jameyzieu) et le carrefour D517 / RD 55 (commune de St-Romain-de-Jalionas) : uniquement les nuits des jours ouvrés du lundi 7 au vendredi 11, et du lundi 14 au vendredi 18 octobre 2019, de 20h à 06h.

Déviation pour tous véhicules autorisés dans les 2 sens de circulation : par le Nord via les D65B et D55, sur les communes de Tigneu-Jameyzieu et St-Romain-de-Jalionas.