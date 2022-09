Jusqu'au 30/09/2022.

Ce vendredi 16 septembre, en raison du risque d'effondrement d'une maison, la D517 est coupée à tous les véhicules uniquement dans le sens Crémieu vers Morestel pour une durée indéterminée.

Une déviation des véhicules > 3.5t par voie communale et une déviation des véhicules < 3.5t par RD 522 et RD 1075 via Soleymieu Courtenay et Morestel