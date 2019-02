itinisère - Jusqu'au 08/02/2019.

Ce jeudi 7 février, en raison d'un accident sur la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse, la D512 est coupée à tous les véhicules dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée. Une déviation est mise en place par les D520B, D520 et A48 via Saint-Laurent-du-Pont, Voreppe et Grenoble.