Ce lundi 1er juillet, en raison d' un accident, la D502 sur la commune de Moidieu-Detourbe est coupée à tous véhicules dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée.

Sens St jean de Bournay vers Vienne : par D 38 et D75 via Septème et Pont-Evêque Sens Vienne vers St jean de Bournay : stokage PL et déviation locale pour les VL