Jusqu'au 24/06/2021.

Ce jeudi 17 juin, en raison de travaux sur le domaine publique, la D48 est coupée dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée.

Une déviation est mise en place localement pour les véhicules légers et pour les Poids lourds par les RD 48, 48A, 201B et 1532 via Poliénas.