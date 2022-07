Jusqu'au 19/07/2022.

FLASH SPECIAL

ROUTES RESERVEES AUX CYCLISTES EN OISANS

« OISANS COL SERIES 2022 »

MONTÉE VERS VILLARD-RECULAS

(RD44 ET RD44B)

Mardi 19 juillet 2022

Communes de Bourg-d’Oisans, d’Oz et de Villard-Reculas

Des routes départementales en Oisans sont fermées aux véhicules à moteur à certaines dates de cet été 2022 afin de réserver l’usage de la chaussée aux cyclistes.

• Dans ce cadre, le mardi 19 juillet 2022 de 8h45 à 11h00, les RD44 et RD44B, sur les communes de Bourg-d’Oisans, d’Oz et de Villard-Reculas, seront fermées dans les deux sens de circulation entre le carrefour RD526 / RD44 (Allemond/le Pont Rouge) et le carrefour RD44B / Voie Communale d’accès à l’office de tourisme de Villard-Reculas (arrivée).

RD210-12/7 de 8h45 à 11H: fermeture dans les deux sens de circulation entre le carrefour RD526 / RD210 (à la Palud d’Ornon) et le col de Solude