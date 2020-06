Jusqu'au 10/07/2020.

FERMETURE DE LA D4

Commune de St-Maurice-l’Exil

4 nuits du 6 au 10 juillet

Le Département de l’Isère engage des travaux de chaussée dans l’agglomération de St-Mauricel’Exil.

Il est prévu de fermer la D 4 à toute circulation entre le collège « Frédéric Mistral » et le lieu-dit « Les Bourdines » en limite des communes de St-Maurice-l’Exil et de Le-Péage-de-Roussillon (partie Ouest de la rue de Belledonne), pendant les NUITS du lundi 6 soir au vendredi 10 juillet 2020 matin, de 20h30 à 5h30

Une déviation sera mise en place pour les VL :

Pour les VL dans les 2 sens de circulation, par la rue Louise Michel (au Nord-Est de la fermeture de la D4, direction Est –Roussillon-), puis par la N7 direction Sud (Le-Péage-de-Roussillon) jusqu’au carrefour giratoire N7 / D4.

Une déviation sera mise en place pour les PL, Sens NORD-SUD :

Par les RD 37B (Isère) via Clonas/Varèze, St-Alban-du-Rhône, les D7 (Loire), D1086 (Loire), D86 et D820 (Ardèche), D1082 (Isère), D4 en direction du Nord via Sablons et Salaise/Sanne.

Une déviation sera mise en place pour les PL, Sens SUD-NORD :

Depuis le carrefour giratoire D4 / N7 (carrefour de la Paix), par les N7, D37 et D37C via Le-Péage-de-Roussillon, Saint Maurice l’Exil, Roussillon, Clonas-sur-Varèze, Auberives-surVarèze, St-Prim et St-Clair-du-Rhône.