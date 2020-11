Jusqu'au 20/11/2020.

FLASH SPECIAL

FERMETURE DE LA D4

Commune de Reventin-Vaugris

Du lundi 9 au vendredi 20 novembre 2020

Le Département de l’Isère engage des travaux d’enfouissement sur la D4 dans l’agglomération de Reventin-Vaugris.



La RD 4 est fermée à la circulation UNIQUEMENT dans le sens carrefour D4 / N 7 à Vaugris-Gare vers le carrefour D4 / D4B en direction du Rhône (c’est à dire dans le sens Est vers l’Ouest), entre le lundi 9 et le vendredi 20 novembre 2020 à 17h30, 24h/24 et 7j/7.

Déviation conseillée pour tous véhicules (déviation depuis Vaugris-Gare, un seul sens de circulation) :

Par les D4B,N7, D37C et D4 via l’échangeur N7 / D4 de Reventin-Vaugris, St-Prim, Auberives / Varèze, St Prim, St-Clair-du-Rhone, Les-Roches-de-Condreieu, Chonas l'Amballan et Reventin-Vaugris.

Les forces de secours et de l’ordre pourront emprunter la D4 sur le linéaire du chantier.