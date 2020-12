Jusqu'au 15/12/2020.

FLASH SPECIAL

FERMETURE DE LA RD 37B

Commune de Clonas-sur-Varèze

les 14 et 15 décembre 2020

Le Département de l’Isère engage des travaux de chaussée sur la commune de Clonas-surVarèze sur le carrefour giratoire RD 37B / chemin des Rozons (lieu-dit « Grange Basse »).

Il est prévu de fermer la RD 37B à toute circulation entre le carrefour RD 37B / RD 4 (lieudit « Grand Champ ») et le carrefour RD 37B / chemin des Rozons (« Grange Basse ») les 14 et 15 décembre 2020 de 8h00 à 16h15.

Une déviation sera mise en place pour tous les véhicules, dans les 2 sens de circulation, par les RD 4 (côté Ouest), les RD 37C et RD 37 en direction de l’Est, la RN 7 et la RD 37B, via Clonas-sur-Varèze, St-Clair-du-Rhône, St-Prim, Auberives-sur-Varèze et Clonas-sur-Varèze.