Jusqu'au 30/01/2020.

Ce jeudi 30 janvier, suite à un accident sur la commune de Diemoz, la route D36 est coupée à tous les véhicules dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée.

Une déviation est mise en place pour les véhicules <= 7.5T via D124, D76A, D75 et Véhicules > 7.5T via D1006, D75.