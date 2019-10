Jusqu'au 31/01/2020.

FLASH SPECIAL

Travaux de réparation d'ouvrage d'art



D35-Pont de St Gervais

sur les communes de Saint-Gervais et L’Albenc

Depuis juillet 2019, le Département de l’Isère a engagé des travaux de réparation du pont de St Gervais sur l’Isère.



Ces travaux impliquent :

Durant les vacances de la Toussaint:

• Traversée du pont interdite à TOUS les véhicules du lundi 21 octobre 2019 à 7h00 jusqu’au lundi 04 novembre 2019 à 6h00.



• Itinéraire de déviation obligatoire pour TOUS les véhicules par les D1532, D22 (pont de Trellins), D22C, D35B et D35 via St-Gervais, Rovon, Cognin-les-Gorges, Vinay, L’Albenc et St Gervais (suivre les panneaux de déviation).



• A noter que les cycles et les piétons ne seront pas autorisés à passer sur le pont durant cette période.– côté L’Albenc, la liaison cycles depuis la D35 vers la véloroute 63 (voie verte 2) reste maintenue.

A compter du lundi 04 novembre 2019 à 6h00 :

• Circulation en alternat par feux pour les VL et cars scolaires durant toute la durée du chantier avec une voie provisoire de 2,8 m.



• Traversée interdite aux poids-lourds de + de 3,5 T jusqu’à la fin du chantier (janvier 2020 maximum).

• Les cycles seront autorisés, de nouveau, à passer sur le pont mais pas les piétons – côté L’Albenc, la liaison cycles depuis la D35 vers la véloroute 63 (voie verte 2) reste maintenue.