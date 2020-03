Jusqu'au 30/04/2020.

FERMETURE DE LA D35 aux Ecouges

(commune de Rovon)

Du lundi 9 mars au jeudi 30 avril 2020

24h/24, 7j/7

A partir du lundi 9 mars 2020, le Département de l’Isère poursuit les travaux de sécurisation de falaises sur la route des Ecouges essentiellement sur la commune de Rovon.

La D35 est fermée, dans les deux sens de circulation, du lundi 9 mars au jeudi 30 avril 2020, 24h/24, 7j/7, au canyon des Ecouges entre Rencurel et St-Gervais entre le pont de la Cascade (côté St-Gervais) et le pont Chabert (côté Rencurel).

Déviation :



Pour tous les véhicules, une déviation est mise en place dans les deux sens de circulation par les D531, D1532, D518, D1532 et D531 via Choranche, Auberives-en-Royans, St-Romans, Izeron, Sassenage, Villard-de-Lans et Rencurel.