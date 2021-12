Jusqu'au 31/12/2021.

Ce jeudi 30 décembre, en raison d’une inondation, la D33C est coupée entre le carrefour RD60 / RD60A et le carrefour RD33C / RD33E sur les communes de Brangues et du Bouchage.

Il est demandé aux usagers d'emprunter l´itinéraire alternatif mis en place : D1075, D14 et D14A via Morestel, Arandon- Passins et Creys Mepieu.