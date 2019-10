Jusqu'au 25/10/2019.

FLASH SPECIAL

D30-TRAVAUX DE MAINTENANCE D'ECLAIRAGE

au TUNNEL DE ST PANCRASSE

(Communes de St Pancrasse et de Bernin)

FERMETURE DE LA D30

VENDREDI 25 OCTOBRE 2019

DE 19H A 12H30





Le Département de l'Isère effectue des travaux de maintenance d'éclairage du tunnel.

Dans le cadre de ces travaux, il est nécessaire de fermer totalement la circulation à tous les véhicules sur la D30 le vendredi 25 octobre 2019 de 9h00 à 12h30 au droit du tunnel de St Pancrasse.



Déviations :

Afin de faciliter la gestion de la circulation, des déviations seront mises en place pendant la coupure de la D30 par les D1090, D30A et D30 via les les communes de Saint-Nazaire Les Eymes, Bernin, Crolles, Lumbin, La Terrasse, Plateau des Petites Roches (Saint-Bernard du Touvet, Saint-Hilaire du Touvet et Saint-Pancrasse).