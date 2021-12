Jusqu'au 31/12/2021.

Ce mercredi 29 décembre, suite à un risque de coulée de boue, la D30 sur la commune du Plateau-des-Petites-Roches au ruisseau des Terraux est coupée à tous véhicules dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée.

Déviation mise en place par les RD 1090, RD 10, RD 523 et RD 29 via Bernin, Villard-Bonnot, Froges, Tencin et Goncelin.