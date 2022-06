Jusqu'au 25/08/2022.

D282 - TRAVAUX

Traitement d’un glissement de talus aval

(Commune de Sainte-Marie-du-Mont)

A compter du 04 juillet 2022, le Département de l’Isère engage des travaux de terrassement pour traiter un glissement de talus aval sur la commune de Sainte-Marie-du-Mont au droit de la RD282.

Ces travaux impliquent la coupure totale (24h / 24 et 7 jours /7) de la route départementale D282 sur la commune de Sainte-Marie-du-Mont entre les hameaux de la Chapelle et les Près pendant les travaux de terrassement, du 11 juillet au 25 août 2022. Du 4 au 10 juillet 2022 la RD282 sera sous alternat (jour et nuit).

Afin de faciliter la gestion de la circulation, des déviations seront mises en place pendant la coupure de la RD282.