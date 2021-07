Jusqu'au 25/08/2021.

FLASH SPECIAL

D282

Travaux de réalisation d’une paroi clouée de soutènement aval

(Commune de Sainte Marie du Mont)

Dès le mardi 06 juillet 2021, le Département de l’Isère engage des travaux de réalisation d’une paroi clouée de soutènement aval sur la commune de Sainte Marie du Mont au droit de la RD282.

Ces travaux impliquent les restrictions suivantes au niveau de la route départementale RD282 sur la commune de Sainte Marie du Mont entre le carrefour avec la D30C et la D282A :

- Mardi 06 juillet 2021 : coupure totale de 9h à 16h

- Du mercredi 07 juillet jusqu’au vendredi 06 août 2021 inclus : coupure totale (24h / 24 et 7 jours /7)

- Du vendredi 06 août à 18 h jusqu’au mercredi 25 août 2021 à 8h : la route sera coupée uniquement du lundi 8h au vendredi 18 h et ouvrira sous alternat de circulation du vendredi 18 h au lundi 8 h.

Afin de faciliter la gestion de la circulation, des déviations seront mises en place pendant la coupure de la D282 :

- via les routes départementales D285 et 282 via Chapareillan et

- via D30C via le Plateau des Petites Roches.